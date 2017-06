Législatives: Marine Le Pen boycotte un débat TV sur France 3 Hauts-de-France - La France insoumise proteste contre son exclusion

15:48

Marine Le Pen a décidé de boycotter un débat organisé mercredi par France 3 Hauts-de-France sur l'élection législative à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), tandis que La France insoumise, pas invitée, a protesté contre son exclusion, a-t-on appris de sources concordantes. Ce débat télévisé doit désormais mettre aux prises en début de soirée cinq des treize candidats de la 11e circonscription du Pas-de-Calais: PS, LR-UDI, PCF, REM, EELV.

Mme Le Pen, qui avait déjà boycotté le mois dernier un débat mis sur pied par la chaîne de TV locale WEO (groupe La Voix du Nord) avec des candidats de cette circonscription, a fait savoir qu'elle ne serait pas présente, a indiqué à l'AFP le rédacteur en chef Antoine Armand. Les proches de la candidate frontiste ont "notamment" invoqué l'invitation au débat de l'écologiste Marine Tondelier "qui ne représente selon eux que 2%" de l'électorat, a précisé ce responsable.

Cette conseillère municipale est l'une des rares figures de l'opposition à la municipalité FN à Hénin-Beaumont, et auteure d'un ouvrage tout récent intitulé "Nouvelles du Front". De son côté, le candidat LFI dans cette circonscription, Jean-Pierre Carpentier, a annoncé que l'équipe nationale du mouvement de Jean-Luc Mélenchon allait saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en raison du refus de France 3 Hauts-de-France de l'inviter au débat.

"Je ne comprends pas cet ostracisme. Nous avons insisté pour que France 3 revoie sa position. Sans succès", a déclaré à l'AFP M. Carpentier. Le candidat mélenchoniste s'appuie notamment sur un sondage Ifop-Fiducial/La Voix du Nord/Sud Radio réalisé dans la circonscription et publié dans la matinée, qui crédite les candidats de La République en marche, du PS et de LFI de, respectivement, 15,5%, 14,5% et 13,5% d'intentions de vote, alors que le PCF, invité au débat, n'obtiendrait que 4%. Cette enquête, réalisée par téléphone du 1er au 3 juin auprès d'un échantillon représentatif de 601 électeurs, crédite Marine Le Pen de 44% au 1er tour.

Pour France 3, Antoine Armand a entre autres argué de "l'implantation historique du PCF dans l'ex-bassin minier" et de l'organisation, dans la foulée de celui consacré à la 11e circonscription, d'un débat sur la 1ère circonscription du Nord, à Lille, en présence cette fois du candidat de La France insoumise.

En outre, la loi préserve "une certaine liberté éditoriale" aux médias organisateurs de débats, a-t-il dit.



