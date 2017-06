Audiences TNT: Dans la guerre des magazines d'enquêtes du mercredi, seules France 5 et W9 dépassent les 700.000

09:10

France 5 proposait des documentaires. "Science grand format" a séduit 777.000 téléspectateurs pour 3,2 % du public.

"Enquêtes criminelles" était diffusé par W9 . Le magazine a convaincu 741.000 personnes, soit 3,4 % de part de marché.

Un magazine était diffusé sur C8 . "Les Secrets de nos produits préférés" présenté par Émilie Besse, ont attiré 641.000 téléspectateurs, soit 2,9 % de part de marché.

NT1 diffusait un téléfilm. "Trois filles en cavale" a attiré 693.000 téléspectateurs, soit 2,9 % du public.

TMC misait sur un magazine . "90' enquêtes" a attiré 637.000 téléspectateurs, soit 3,4 % de part de marché.

HD1 misait sur une série. Les deux rediffusions de "Section de recherches" ont attiré 621.000 téléspectateurs, et 2,7 % du public.

NRJ12 diffusait un film. "Direct contact" a captivé 607.000 téléspectateurs, soit 2,5 % de part de marché.

Arte programmait un film. "Une jeune fille de 90 ans" a réuni 533.000 téléspectateurs et 2,2 % de part de marché.

RMC Découverte diffusait un magazine. "High Side" a séduit 473.000 téléspectateurs et 2 % du public.

France 4 proposait un film. "Hippocrate" a séduit 417.000 téléspectateurs, soit 1,8 % de part de marché.

Numéro 23 pariait sur "The last Kingdom". La série a convaincu 352.000 personnes, et 1,6 % du public.

CSTAR proposait un téléfilm. "L'Homme du Président" a attiré 313.000 téléspectateurs, soit 1,3 % de part de marché.

Chérie 25 diffusait "Soeur Thérèse.com". Le téléfilm a convaincu 258.000 téléspectateurs et 1 % de part de marché.

6Ter misait sur un téléfilm. "Recherche fiancé pour les vacances" a séduit 230.000 téléspectateurs et 1 % du public.

Gulli misait sur un magazine. "C'est pas sorcier" a captivé 194.000 téléspectateurs pour 0,8 % du public.

France O pariait sur un documentaire. "Tara, l'odyssée du corail" a captivé 77.000 personnes et 0,3 % du public.

.



Générique de l'émission "Enquêtes criminelles... par morandini