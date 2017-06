Alain Weill estime que "si demain on peut diffuser des informations en se passant de papier, ce n’est pas plus mal"

16:00

Alain Weill, le patron de SFR Media (NDLR: BFMTV, RMC, L'Express, Libération etc..) estime que "si demain on peut diffuser des informations en se passant de papier, ce n’est pas plus mal" rapporte Les Echos .

"Si les entreprises de presse peuvent se dispenser de l'outil industriel, c'est-à-dire l'impression et la distribution, ce n'est pas plus mal", a-t-il déclaré lors du Digiworld Future .

Et de conclure : "La presse traditionnelle va dans le mur. Il n'y a pas un journal papier qui connaisse la croissance. Dans le passé, j'ai contrôlé le quotidien 'La Tribune' et j'ai été très surpris de voir le modèle économique et industriel de la presse.Soixante pour cent des journaux papier ne sont pas vendus ! Ce modèle est condamné"



