Patrick Sébastien annonce que France 2 change d'avis et ne supprime plus "Les années bonheur"

Hier soir, Patrick Sébastien était l'invité de "Touche pas à mon poste".

L'animateur a tenu à démentir les rumeurs concernant son départ de France 2 et son arrivée sur C8.

"Je ne quitte pas France 2. Je fais mon Cabaret pendant un an. France 2 n'arrête pas 'Les Années Bonheur' . Ils voulaient l'arrêter. Ce que je n'ai pas compris. Dans le carrefour dans lequel on est [le samedi en prime-time, ndlr], 'Les Années Bonheur' font quand même 2, 7 millions de téléspectateurs", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : "Si on enlève toutes les émissions qui font moins de 2,7 millions, il ne va pas rester grand-chose. Le soir du Réveillon, on a fait la plus grosse part de tous les primes de tout le service public de toute l'année".

Patrick Sébastien a précisé qu'avec la direction de la chaîne, ils ne se "parlent pas beaucoup".

L'animateur proposera également une émission spéciale pour les vingt ans du "Plus grand cabaret".

