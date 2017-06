C8 déprogramme sa nouvelle émission de faits divers 'Tout l'accuse" dès vendredi en raison des mauvaises audiences

09:30

En raison de contre-performances d’audiences, C8 déprogramme le magazine son nouveau magazine de fait divers TOUT L’ACCUSE annoncé les vendredis 9 et 16 juin.

TOUT L’ACCUSE voulait plonger le téléspectateur dans ces cas criminels à rebondissements, ceux dont on se demande, jusqu’à la fin, si l’accusé est bien l’auteur des faits.

Au cours du récit, des doutes, des malentendus et des questions apparaissent : le coupable l’est-il vraiment ? Et si le meurtrier était, plutôt, ce témoin innocent ? Qui finira par avouer et par être condamné ?

De vrais avocats pénalistes « interprètent » les scènes clés du procès impliquant l’accusé.

L'émission a attiré moins de 200.000 téléspectateurs en prime vendredi dernier.

Voici un extrait de l'émission de la semaine dernière

Emission tout l'accuse sur C8 par morandini