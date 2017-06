EN DIRECT - Attentat de Londres: Le 3e terroriste identifié comme Youssef Zaghba, détenteur des nationalités marocaine et italienne

13:03

13h01: La police britannique a confirmé mardi l'identité du troisième auteur de l'attentat de Londres, Youssef Zaghba, un Italien d'origine marocaine de 22 ans, et annoncé une arrestation dans l'enquête.

La police avait identifié la veille les deux autres auteurs de cet attentat qui a fait 7 morts et une cinquantaine de blessés, et annoncé la libération de 10 suspects jusqu'ici détenus.

12h20: Le troisième auteur de l'attentat de samedi à Londres était Youssef Zaghba, un Italo-Marocain de 22 ans repéré et signalé par les services de renseignement italiens, ont annoncé mardi les quotidiens Corriere della Sera et Repubblica.

12h18: Hier, en fin de journée, la police britannique a donné l'identité de deux des trois assaillants. Khuram Butt, un Britannique de 27 ans né au Pakistan, était connu des services de sécurité, qui n'avaient cependant pas d'éléments laissant penser qu'il préparait un attentat.

Le second, Rachid Redouane, un Maroco-Libyen âgé de 30 ans, était inconnu des services.

12h14: Le Royaume-Uni a observé mardi à 11H00 une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat perpétré samedi en plein coeur de Londres et revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique, qui a fait 7 morts ( voir la vidéo en cliquant ICI )

Les drapeaux étaient en berne sur les bâtiments officiels et devaient le rester jusque dans la soirée.

12h07: L'attentat à Londres, qui a fait samedi sept morts et des dizaines de blessés, a été revendiqué par le groupe djihadiste État islamique (EI). C'est le troisième en moins de trois mois au Royaume-Uni.

Londres avait été frappée par une autre attaque fin mars, déjà commise à l'aide d'un véhicule, une voiture, et d'un couteau.

Puis, le 22 mai à Manchester, vingt-deux personnes sont mortes dans un attentat-suicide à la sortie d'un concert de l'Américaine Ariana Grande.

