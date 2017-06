Johnny Hallyday évoque son cancer: "C'est une épreuve à traverser, j'espère bien m'en sortir"

11:01

Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Jacques Dutronc étaient les invités du JT de TF1 pour le lancement de la tournée des Vieilles Canailles.

Le mari de L aeticia Hallyday a pour la première fois évoqué sa maladie.

"C'est une épreuve à traverser, comme beaucoup de Français qui ont le cancer, je me soigne et je lutte, je me bats, et j'espère bien m'en sortir", a-t-il affirmé .

"Je pense que c'est Johnny qui va nous soutenir, enfin moi en tout cas. Parce que c'est quand même le plus costaud d'entre nous", a ajouté Jacques Dutronc.

Le trio doit se produire pour une tournée de 17 dates qui s'achèvera le 10 juillet prochain à Carcassonne.



Johnny Hallyday confirme pour la première fois... par morandini