Législatives: Les candidats "En marche" en tête dans dix des onze circonscriptions représentant les Français de l’étranger

07:41

Les candidats de La République en marche sont arrivés en tête dans dix des onze circonscriptions représentant les Français de l’étranger.

Un véritable raz-de-marée pour le mouvement du président de la République, Emmanuel Macron, qui avait déjà réalisé de gros scores auprès de cet électorat pour la présidentielle.

L’autre enseignement de ce scrutin est la très faible participation globale, 19,1 %, qui limite mécaniquement le nombre de candidats qualifiés pour le second tour et empêche ceux qui obtiennent plus de la moitié des suffrages d’être élus dès le premier tour.

Actuellement, les Français établis hors de France sont représentés par quatre députés Les Républicains (Frédéric Lefebvre, Claudine Schmid, Alain Marsaud et Thierry Mariani), quatre socialistes (Axelle Lemaire, Philip Cordery, Arnaud Leroy et Pierre-Yves Le Borgn’), un écologiste (Sergio Coronado), un divers gauche (Pouria Amirshahi) et un UDI (Meyer Habib). Deux députés sortants ne se représentaient pas à leur succession (Arnaud Leroy et Pouria Amirshahi).

