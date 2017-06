Question taboue: Les britanniques ont-il été trop tolérants avec les musulmans ? Reportage à Londres

12:01

Les Britanniques ont-ils été trop tolérants avec les musulmans depuis des années ?

Certes la question est taboue mais elle se pose de plus en plus après les attentats de samedi et beaucoup veulent revenir sur le "vivre ensemble" où en tout état de cause mieux encadrer le rôle de chacun.

Même Theresa May, pense qu'il faut changer des choses, ajoutant que la réponse du Royaume-Uni et de ses alliés ne doit pas être uniquement militaire, mais doit s'atteler à la destruction d'une idéologie qui n'a rien à voir avec l'Islam, en démontrant la force des valeurs intellectuelles défendues par les démocraties.

Elle a également affirmé qu'il fallait combattre la menace sur Internet et mieux gérer le Cyberespace et que les autorités devraient faire preuve de moins de tolérance, jusqu'à allonger, s'il le faut, les peines de prison pour tous les crimes relatifs au terrorisme.

Regardez ce reportage étonnant de France 2 sur la façon dont les choses se déroulent aujourd'hui en Grande- Bretagne.

Question taboue: Les britanniques ont-il été... par morandini