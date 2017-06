Inédit: Ce soir à 20h55 sur NRJ12, Jean-Marc Morandini proposera une édition spéciale "Liaisons mortelles" de Crimes - VIDEO

11:18

Ce soir à 20h55, "Crimes" revient avec un numéro spécial "liaisons mortelles."

Jean-Marc Morandini va ouvrir 2 dossiers:

La mort au bout du contrat

En 2010, Julie, une mère de famille de 27 ans, dépose plainte à la gendarmerie d’Egly dans l’Essonne. Elle vient d’être victime d’un cambriolage et soupçonne Jamel, son ex-compagnon d’en être l’auteur. Pire, ce dernier aurait tenté de la tuer lors d’un voyage au Maroc. En se penchant sur le profil de cet homme, les gendarmes s’aperçoivent que son ex-femme est décédée dans un accident de la route aux circonstances troubles trois ans auparavant.

Alors Jamel a-t-il vraiment voulu tuer Julie ?

La maîtresse meurtrière

En 2001, dans les Alpes-Maritimes, Bruno s’inquiète de l’absence de Claude, son patron et ami qu’il n’a plus vu depuis 2 jours. Il se renseigne donc auprès de son ex-compagne Brigitte mais celle-ci n’a pas de nouvelles non plus, tout comme sa première femme Maryse. Elle décide donc de signaler sa disparition. Et très vite, les soupçons des enquêteurs se dirigent vers Brigitte, avec qui Claude entretenait

une relation passionnelle.

Alors Brigitte est-elle impliquée dans la disparition de Claude ? Pourquoi s’en serait- elle prise à son ancien amant ?

Et si c’est le cas, a-t-elle agi seule ?



Ce soir à 20h55 sur NRJ12, Jean-Marc Morandini... par morandini