Furieux, le trésorier du Front National Wallerand de Saint-Just accuse BFMTV de lui avoir posé un lapin et écrit au CSA

10:16

Wallerand de Saint-Just est très en colère contre BFMTV, au point qu'il a décidé d'écrire au CSA.

La raison ? Le trésorier du Front national accuse la chaîne d'info de lui avoir ... posé un lapin!

Sur Twitter, il a rendu public le courrier qu'il a envoyé au Conseil Supérieur de l'audiovisuel.

On peut notamment lire: "Il m’a été indiqué que le rendez-vous avait été annulé pour cause d’attentat à Londres. On était cependant ennuyé de ne pas m’avoir averti…"

Et d'ajouter: "Quelle ne fut pas ma surprise de constater que, vers 11 heures 30, Monsieur François Baroin était sur le marché de la rue de la Convention venu soutenir le candidat des républicains Monsieur Lamour, tout ce petit monde étant accompagné pendant au moins une heure d’une caméra et journalistes de BFM TV."

Dans son courrier, il souhaite donc “protester contre l’attitude très discourtoise” de BFMTV.

"La raison de l'annulation du RDV était mensongère", a-t-il affirmé, avant d'évoquer par conséquent un "déséquilibre supplémentaire du temps de parole (;..) notamment au détriment du Front National."



En meeting à Bordeaux, Marine Le Pen prend pour... par morandini