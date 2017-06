Ségolène Royal recadre Vanessa Burggraf qui affirme qu'elle a fait travailler son fils Thomas Hollande pour elle - Regardez

11:52

Samedi soir dans "On n'est pas couché", Laurent Ruquier recevait notamment Ségolène Royal.

Pendant l'émission, Vanessa Burgraff a tenté de "coincer" son invitée sur la question des emplois familiaux, mais sans apparemment vérifier une information au préalable.

"Et l’interdiction des emplois familiaux, vous trouvez que c’est une bonne chose ?", a demandé la journaliste à Ségolène Royal.

Avant d'ajouter: "Vous-même, vous avez travaillé avec votre fils quand vous étiez candidate à la présidentielle".

Une phrase à laquelle l'ex-ministre de l’Environnement a répondu immédiatement. : "Absolument pas ! Jamais. Mon fils a fait ça bénévolement. Et ça m’aurait choqué, et même eux ça les aurait choqués d’être financés sur fonds publics. Comme quoi je les ai bien éduqués!".

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs n'ont pas caché leur agacement, et n'ont pas hésité à s'en prendre une nouvelle fois à Vanessa Burgraf.





