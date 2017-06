Quel week-end média ! Leymergie quitte France 2 pour C8, Bürki en négo avec France 2, Cohen au 7/10 d'Europe 1

08:26

Quel week-end média!

Si vous avez raté les annonces fortes de ces 3 derniers jours, voici un petit rappel/

Après Julien Lepers, Patrick Sabatier et bientôt David Pujadas, William Leymergie est une autre figure de France Télévisions à quitter une émission emblématique, alors que France 2 renouvelle profondément sa grille.

Le présentateur historique des matinées du service public, âgé de 70 ans, "a informé la direction de France 2 de son désir de faire valoir ses droits à la retraite", a indiqué la chaîne samedi dans un communiqué.

Il va reprendre la case de midi sur C8 à la rentrée, selon nos informations exclusives pour une émission produite par la société KM qui appartient à la galaxie Banijay.

De son côté, Daphné Bürki, écartée de C8 serait, selon le Parisien, en train de rejoindre France 2 où elle devrait animer un talk-show quotidien de l'après-midi qui dans un premier temps était destiné à Carole Rousseau.

Daphné sera entourée de chroniqueur et parlera d'amour.

Enfin côté radio, pour mémoire sur Europe 1, on a appris qu'Alessandra Sublet et Nikos Aliagas perdaient leur quotidienne, que Thomas Joubert était écarté du Grand Direct des Médias et que désormais la matinale de Patrick Cohen, à la place de Thomas Sotto, s'étalerait de 7h à 10h à partir de la rentrée.

William Leymergie dans Télé Matin sur France 2 by morandini