Attentat Londres: Maintient du concert hommage à Manchester ce soir avec Ariana Grande, Kary Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams, Miley Cyrus....

12:58

Deux semaines après l'attentat suicide commis à la fin de son show à Manchester le 22 mai dernier, et alors que Londres est à son tour meurtrie, Ariana Grande est de retour pour un concert hommage exceptionnel.

Ce soir, la star américaine se produira au Emirates Old Trafford Cricket Ground d'une capacité de 50.000 places.

Outre Ariana Grande dont l'émotion sera forcément grande, les spectateurs et téléspectateurs verront se succéder sur la scène de l'Emirates Old Trafford les plus gros vendeurs de disque de musique pop du moment: Kary Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, Little Mix ou encore Niall Horan (One Direction), Robbie Williams et le groupe Black Eyed Peas.

La chanteuse Ariana Grande a réagi ce dimanche matin à l’attentat qui a fait au moins sept morts et 48 blessés samedi soir à Londres.

«Je prie pour Londres», a écrit la chanteuse sur son compte Twitter alors qu’elle se trouve à Manchester, dans le Nord ouest de la Grande-Bretagne.

Dans un communiqué publié sur Twitter, la police de Manchester a annoncé un renforcement de la sécurité pour ce concert suite à l'attentat qui a touché la capitale britannique.

.

.



Les témoins après l'attentat de Manchester by morandini