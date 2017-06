EN DIRECT- Londres - Deux attaques terroristes simultanées hier soir: 9 morts dont 3 assaillants et 30 blessés - Tous les terroristes abattus - Le point complet

06:01

06h10: Selon la police les terroristes ont été abattus moins de 8 minutes après la première alerte

La police a affirmé que les trois suspects abattus par la police dans le Borough Market étaient les mêmes que ceux qui ont foncé dans la foule dans le quartier de London Bridge, a indiqué le chef de la police, Mark Rowley.

Ils ont conduit la camionnette du London Bridge au Borough Market où ils l'ont abandonné. Des policiers les ont alors abattu.

06h02: Si vous avez des info sur des victimes françaises

No d’urgence de l’ambassade : + 44 7887 768941

No du Centre de crise : 01 43 17 51 00

05h53: Voici ce que l'on sait à 6h ce matin

C'était un samedi soir comme les autres lorsque Londres a basculé dans la terreur, à London Bridge, où une camionnette a fauché des piétons, et à Borough Market, où la police a fait état d'agressions au couteau.

Stations de métro fermées, fêtards enfermés dans les bars, scène de panique, sirènes hurlantes, fusillade en pleine rue: ces deux sites touristiques et festifs se jouxtant au centre de la capitale britannique ont viré de la fête au cauchemar peu après 22H00 samedi.

C'est le moment où une camionnette blanche, selon un scénario rappelant des attaques survenues ces derniers mois à travers l'Europe, a foncé dans la foule sur le pont de London Bridge, faisant "plusieurs victimes", selon la police qui a qualifié l'attaque de "terroriste". "J'ai vu une camionnette rouler en zigzag en tentant de faucher un maximum de personnes.

Les gens essayaient d'échapper à la course du véhicule. J'ai ensuite essayé d'aider les blessés, des jeunes essentiellement", a raconté un témoin Alessandro, à la BBC.

"C'est une attaque terroriste, j'en suis sûr. J'ai vu une camionnette heurter la rambarde de London Bridge, puis un homme sortir avec un couteau pour se diriger vers un bar", a déclaré Dee, une habitante de Londres de 26 ans à l'AFP.

Plusieurs autres témoins ont fait état d'un ou de plusieurs hommes armés de couteaux, descendant de la camionnette accidentée pour poignarder des gens au hasard, en descendant dans des pubs et des restaurants.

Alex Shellum était au Mudlark pub avec sa copine et deux amis lorsqu'il a vu arriver à 22h00 une femme saignant abondamment au cou.

"On venait de lui trancher la gorge et les gens essayaient d'arrêter l?hémorragie", a-t-il dit à la BBC. "Mon petit ami, Nicola, a été pourchassé par un des assaillants avec un couteau", a rapporté à l'AFP Bea Corkhill, une lycéenne de 17 ans. "Il va bien car l'assaillant a fini par s'arrêter. Je veux rentrer chez moi, c'est horrible", a-t-elle ajouté au bord des larmes.

Sa tante était le 22 mai au concert d'Ariana Grande à Manchester, où un attentat suicide revendiqué par le groupe Etat islamique a fait 22 morts.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient la police entrer dans des bars et des restaurants pour sommer sans ménagement les clients de se coucher sous les tables, en hurlant: "baissez-vous, baissez-vous".

"Je viens de parler avec un chef cuisinier qui avait du sang sur l'épaule. Il était sous le choc.

Il m'a dit que trois personnes avaient attaqué son restaurant avec des couteaux et des machettes", a rapporté à l'AFP Gerard Kavanar, 46 ans, qui habite le quartier.

Faisant état d?agressions au couteau, la police a confirmé avoir ouvert le feu à Borough Market, célèbre marché situé juste à côté du pont, sur la rive sud.

Deux assaillants seraient morts dans la fusillade, selon le journal The Sun on Sunday qui titrait dimanche, "terreur sur London Bridge".

Scotland Yard a également fait état d'un "troisième incident", à Vauxhall, au sud de la capitale, mais l'intervention n'était finalement pas "liée au terrorisme".

Sur London Bridge, la camionnette roulait à environ 80 km/heure, selon la journaliste de la BBC, Holly Jones, qui se trouvait sur place au moment de l'incident.

A deux heures du matin, des hélicoptères de la police survolaient la zone, entièrement bouclée, a constaté l'AFP.

05h08: Un nouveau bilan fait état d'un nombre de blessés en hausse.

A 5h ce matin il y a donc 9 morts dont 3 attaquants et 30 blessés

Tous les terroristes abattus

04h52: La police annonce la mort de 6 personnes et 3 terroristes abattus

03h47: Le service des ambulances annonce au moins 20 blessés transportés dans 6 hôpitaux différents

03h22: Le premier ministre canadien Justin Trudeau a jugé "terribles" les événements survenus samedi soir à Londres, qui sont traités comme des actes "terroristes" par la police britannique.

03h17: Emmanuel Macron vient de poster un tweet en solidarité avec Londres

03h00: Le point complet sur la situation à 3h du matin

Un "incident majeur" a fait "plusieurs victimes" samedi vers 21h00 GMT sur le London Bridge, dans le centre de la capitale britannique, des témoins faisant état d'un véhicule ayant foncé sur la foule.

La police des transports a indiqué dans un communiqué qu'il y avait "plusieurs victimes" à la suite de cet incident sur le London Bridge "qui semble avoir impliqué un véhicule et un couteau".

La police a ensuite annoncé deux autres interventions, à Borough Market, célèbre marché situé non loin du pont, sur la rive sud de la Tamise, puis à Vauxhall, toujours sur la rive sud.

De nombreux véhicules de police filaient à toute allure, sirènes hurlantes, dans le quartier de Vauxhall, où se trouve notamment le siège des services de renseignement du MI6, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Des coups de feu ont été tirés" à la suite de l'incident à Borough Market, a indiqué la police.

Le London Bridge a été fermé dans les deux sens, a indiqué la police des transports.

Les images des télévisions montraient de nombreux véhicules de police qui bloquaient toute la zone, ainsi que des ambulances. Un témoin travaillant pour la BBC, Holly Jones, a indiqué qu'elle avait vu une camionnette blanche se déporter sur le trottoir et heurter plusieurs personnes.

Elle a parlé de cinq personnes à terre.

"Il y a plusieurs bateaux de police qui fouillent la Tamise avec des torches en ce moment", a-t-elle ajouté, citée par la BBC.

La camionnette, qui roulait à environ 80 kilomètres/heure, a quitté la chaussée pour foncer sur le trottoir contre des passants, selon ce témoin.

"C'est un attentat terroriste", s'est exclamée, paniquée, Dee, une jeune fille de 26 ans.

"Il y avait une camionnette qui s'est écrasée contre les barrières du pont", a-t-elle raconté à l'AFP.

"Et il y avait un homme avec un couteau qui courait, il a descendu les escaliers et s'est dirigé vers un bar, il n'est pas entré... Je pense à mes amis, j'espère qu'ils sont sains et saufs", a-t-elle ajouté.

La police a lancé un appel au calme sur Twitter, demandant aux citoyens "d'être en alerte et vigilants".

02h54: Le Maire de Londres: "Nous ne connaissons pas encore les détails, mais c'était une attaque lâche contre d'innocents Londoniens et des touristes qui profitaient de leur samedi soir.

Je les condamne sans réserve.

Il ne peut y avoir de justification à de tels actes barbares."

02h18: La police appelle sur twitter les internautes à "utiliser leur bon sens et leur retenue dans le partage des images et des vidéos des incidents"

02h00: L'incident à Vauxhall est un fait-divers qui n'a pas de lien avec les attaques de London Bridge et de Borough Market.

01h57: La police parle désormais d'"incidents terroristes" pour qualifier les attaques

01h48: Pour Theresa May, il s'agit "d'un acte terroriste potentiel" et d'une situation grave

01h29: Donald Trump vient de réagir sur twitter

01h24: La police demande aux habitants de se calfeutrer chez eux, les attaques n'étant pas terminées

01h14: Deux personnes auraient été poignardées dans un restaurant près du London Bridge (CNN)

01h13: Facebook a activé le Safety Check pour ses utilisateurs londoniens.

01h09: Au moins un mort sur le London Bridge selon la BBC

00h57: Des bateaux de police sont en train de fouiller la Tamise

00h54: Un troisième incident a lieu en ce moment dans le quartier de Vauxhall (Police)

00h48: Selon la BBC, trois personnes sont actuellement recherchées par la police londonienne.

Le site ajoute qu'une française pourrait se trouver parmi les blessés du London bridge.

00h41: Les restaurants et les bars de Londres sont en train d'être évacués par la police

00h31: Plusieurs témoins évoquent des échanges de coups de feu lors de ce deuxième incident

00h27: Un deuxième incident est en cours à Borough Market selon les médias anglais

00h22: Selon la BBC un homme a été arrêté par la police après ce grave incident

00h06: La station de métro London Bridge a été fermée à la demande de la police.

00h05: Selon le témoignage d'une femme interrogée par BBC, une camionnette blanche s'est déportée sur le trottoir et a percuté un groupe de piétons, fauchant cinq à six personnes.

00h02: Sur CNN un journaliste présent sur le pont pense avoir entendu des coups de feu

23h54: Une camionnette aurait fauché entre cinq et six personnes, selon un témoin cité par la BBC.

Toujours selon la BBC, de nombreuses voitures de police sont placées dans les alentours du pont.

La station de métro du London Bridge a été fermée.

De nombreux effectifs de police armés sont actuellement déployés dans la zone du London Bridge.

23h51: On ne sait pas dans l'immédiat si il s'agit d'un attentat ou d'un accident.

La police parle comme à chaque fois "d'incident"

23h41: Le London Bridge a été fermé. Police et secours sur place.

23h30: Londres: Au moins 20 blessés quand une voiture a heurté des piétons sur le London Bridge.

Nombreuses forces de police armées sur place

Les images

