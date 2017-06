Julie Gayet parle de sa vie avec François Hollande, espérant que loin de l'Elysée les rumeurs cessent désormais - Regardez

16:47

Invitée ce matin de Thé ou Café sur France 2, Julie Gayet a accepté de dire quelques mots sur sa relation avec François Hollande:

"C'était pas facile, je dois avouer que ça a été un moment compliqué, lourd de toute façon il n'y avait pas à commenter ou à dire quoi que ce soit, donc il fallait continuer, avancer."

Interrogée par Catherine Ceylac sur sa nouvelle vie et le fait que désormais François Hollande n'était plus à l'Elysée, Julie Gayet a expliqué qu'elle espérait que cela fasse enfin cesser les rumeurs les plus folles

