William Leymergie quitte bien France 2 pour remplacer Daphné Bürki sur C8 - France 2 affirme qu'il "fait valoir ses droits à la retraite"

15:17

Finalement William Leymergie démissionne de France 2 pour rejoindre C8 comme jeanmarcmorandini.com vous l'avait annoncé et malgré un démenti de la chaîne publique il y a quelques jours.

Le 18 mai dernier, nous vous annoncions que William Leymergie avait signé avec C8 et allait quitter France 2 pour rejoindre C8 et présenter une émission à la mi-journée en remplacement de Daphné Burki.

Immédiatement, France 2 communiquait en affirmant que rien n'était fait et que finalement William Leymergie allait rester sur la chaîne publique.

Une étrange marche arrière qui semblait avoir été confirmée par l'animateur vedette de Télématin se disant très attaché à ses équipes.

Selon nos informations , William Leymergie va présenter sur C8, une émission chaque midi qui sera conviviale, avec des invités et qui devrait être produite par KM, société du Groupe Banijay dont Cyril Hanouna est actionnaire.

C'est une grosse perte pour France 2 qui va devoir trouver un remplaçant charismatique à Leymergie afin d'assurer la continuité de cette émission à un moment où la chaîne est de plus en plus attaquée par BFM TV, CNews et LCI sur ce créneau du matin.

Depuis le 10 janvier 1985 , il présente donc sur Antenne 2 à l'époque la nouvelle émission matinale de la deuxième chaîne publique, Télématin, qu'il produit depuis 1990 .

France 2 a réagit peu après 15h, ce samedi à cette décision:

"Après plus de trente ans à la direction et à l'animation de TELEMATIN, l'émission leader et préférée des téléspectateurs, William Leymergie a informé la direction de France 2 de son désir de faire valoir ses droits à la retraite.

France 2 respecte le choix de William Leymergie qui a dédié sa carrière au service public et rend ainsi hommage au formidable travail quotidien effectué avec toute son équipe.

Ensemble, ils ont su proposer depuis plus de 30 ans un programme quotidien de qualité 6 jours sur 7 pendant près de 3 heures d’émission en direct, en veillant constamment à renouveler l'émission et à respecter le public.

Cette émission à la forte identité qui rythme la vie d’1 téléspectateur sur 3 le matin mêlant habilement information, vie culturelle, vie pratique se poursuivra avec l’équipe que William Leymergie a bâtie pendant toutes ces années et à laquelle France 2 renouvelle toute sa confiance.

Cette équipe performante et dynamique devra écrire le nouveau chapitre de l’histoire de la matinale, la plus célèbre de France reprise sur les télés du monde entier.

La direction de France 2 renouvelle sa confiance, son soutien aux équipes fidèles de TELEMATIN et C'EST AU PROGRAMME et communiquera dans les prochaines semaines, sur le nouveau présentateur de l’émission."

William Leymergie dans Télé Matin sur France 2 by morandini