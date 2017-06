Le gouvernement malaisien offre 1.000 dollars à la meilleure vidéo expliquant ... comment "éviter" l'homosexualité!

13:30

Le gouvernement malaisien a lancé un concours de vidéos sur "les pratiques de vie saine" offrant notamment jusqu'à 1.000 dollars aux meilleures vidéos expliquant comment "éviter" l'homosexualité, selon le site du ministère de la Santé.

Les vidéos devront montrer comment "prévenir l'homosexualité, la contrôler, et obtenir de l'aide", ainsi que "les problèmes et les conséquences" de ce que le concours qualifie de "confusion des genres".

Les militants pour les droits des homosexuels ont immédiatement condamné l'initiative, y voyant le danger d'une attitude de plus en plus hostile, dans ce pays majoritairement musulman mais longtemps connu pour sa modération et sa tolérance.

L'homosexualité est officiellement interdite en Malaisie et peut être punie de prison, châtiment corporel ou amendes.



