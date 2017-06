Apple a versé 70 milliards de dollars aux développeurs d'applications depuis l'ouverture de son "App Store" en 2008

15:30

Apple a indiqué avoir versé 70 milliards de dollars aux développeurs d'applications depuis l'ouverture de son "App Store" en 2008 et que ce marché était en plein essor.

"Tout le monde aime les +apps+ et nos clients les téléchargent à un niveau record", a indiqué Philip Schiller, le vice-président d' Apple chargé du marketing dans un communiqué publié avant l'ouverture la semaine prochaine de la conférence des développeurs d'Apple. Selon Apple, les téléchargements ont progressé de 70% sur les douze derniers mois avec une forte popularité pour les jeux Pokemon Go et Super Mario Run.



