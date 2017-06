"Le Monde" indique que l'homme impliqué dans l'agression d'un commandant tchétchène ne travaille pas pour lui

07:22

Le quotidien Le Monde a indiqué que l'homme impliqué en Ukraine dans l'agression d'un commandant tchétchène pro-Kiev ne travaillait pas pour le journal, contrairement à ce qu'il a indiqué selon la police ukrainienne.

"Le Monde tient à préciser qu'aucun de ses journalistes n'est en ce moment en Ukraine", a souligné le journal dans un communiqué.

Jeudi soir, le commandant tchétchène d'un bataillon de volontaires combattant les séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine avait été blessé par balle à Kiev par un homme se faisant passer pour un journaliste du quotidien français.

Adam Osmaïev, 36 ans, a été blessé au thorax et est hospitalisé dans un état stable, a indiqué la police de la capitale ukrainienne. Selon la police, M. Osmaïev et sa femme Amina Okouïeva s'étaient rendus dans le centre-ville de Kiev pour donner une interview à un homme s'étant présenté comme un journaliste français travaillant pour Le Monde. Mais une fois le groupe monté dans une voiture, l'homme a sorti un pistolet et a fait feu sur Adam Osmaïev.

La femme du commandant tchétchène a riposté avec sa propre arme, blessant l'assaillant. Celui-ci a également été hospitalisé. La police a indiqué que l'assaillant portait un passeport ukrainien au nom d'Alexandre Dakar.

Il se serait fait passer pour un journaliste du Monde, sous le nom d'Alex Werner (ou Verner), selon les enquêteurs ukrainiens cités par Le Monde.

Le journal a précisé que sa rédaction ne comptait "aucun Alex Werner (ou Verner)", et condamné "fermement toute usurpation de l'identité de ses journalistes ou de son titre, à quelque fin que ce soit".