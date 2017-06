Regardez la conversation entre Emmanuel Macron et Thomas Pesquet juste après son retour sur Terre - VIDEO

17:23

Cet après-midi, à 16h10, Thomas Pesquet et Oleg Novitski ont atterri dans les steppes du Kazakhstan ( revoir l'arrivée en cliquant ICI )

Une descente réalisée en 3H20, alors qu’il leur avait fallu deux jours pour rejoindre l’ISS.

Quelques minutes après son arrivée, Thomas Pesquet a pu s'entretenir avec Emmanuel Macron, qui a suivi son retour à Paris, au siège du Cnes.

"Vous ne réalisez pas à quel point vous avez inspiré durant tous ces mois", a déclaré le chef de l'Etat.

Et d'ajouter : "Depuis que vous êtes parti, il s'est passé pas mal de choses. On vous fera un brief complet en rentrant".

Emmanuel Macron a précisé qu'il le rencontrera le 19 juin prochain.

Regardez

Regardez la conversation entre Emmanuel Macron... par morandini