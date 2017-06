Le célèbre chef Gordon Ramsay voyage en première classe et laisse ses enfants en éco - Il explique pourquoi!

14:14

Le célèbre chef Gordon Ramsay a suscité quelques réactions après s'être confié sur l'éducation vis à vis de ses enfants.

Parmi les révélations surprenantes : lorsque la famille Ramsay se rend en vacances, Gordon et sa femme volent en première classe, tandis que leurs enfants - Matilda, 15 ans, Jack et Holly, 17 ans, et Megan, 18 ans - se retrouvent en classe économique.

"Ils n'ont pas à s'asseoir avec nous en première classe. Ils n'ont pas assez travaillé se le permettre" a déclaré la star des fourneaux.

Et d'ajouter : "À cet âge, à cette taille, vous me dites qu'ils doivent s'asseoir en première classe? Non, ils ne le font pas. Nous sommes vraiment stricts à ce sujet".

Le chef Gordon Ramsey estime que seul le travail permet d'avoir la légitimité d'être en première classe :

"Je me suis battu pour travailler et m'asseoir près du pilote. Vous l'appréciez davantage lorsque cela provient de votre travail. Je pense simplement que des enfants n'ont pas besoin de l'espace, ils ont de quoi se divertir avec sur leurs iPad".

Si certains applaudissent, d'autres critiquent le choix du chef qui "préfère réfléchir à ce que l'on peut faire de l'argent une fois atterri plutôt que de payer des sièges à 8.000 dollars"

Les enfants de Gordon Ramsay, selon leur père, gagnent leur propre argent et paient eux-mêmes leur forfait téléphonique, leur ticket de bus...



Le chef Gordon Ramsay hurlant des insultes, la... par morandini