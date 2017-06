Record : Découvrez pour quelle raison le président Emmanuel Macron a détrôné... Cyril Hanouna ce midi !

14:58

"Make our planet great again" (rendre toute sa grandeur à notre planète, ndlr), c'est par un montage photo vert et bleu posté cette nuit sur Twitter qu'Emmanuel Macron a battu un record : celui du plus grand nombre de retweet pour une personnalité française !

Le record était jusqu'ici détenu par Cyril Hanouna.

L'animateur avait posté un selfie avec ses chroniqueurs à l'image de celui d'Ellen De Generes aux Oscars.

Le record à battre était 121.000 retweets : Emmanuel Macron l'a battu en totalisant en début d'après-midi près de 140.000 retweets !

Le président a voulu répondre au retrait très contesté de Donald Trump de l'accord de Paris et a détourné son slogan "Make America great again!".

Par ce tweet, mais également après une conversation téléphonique tendue et un discours en anglais, Emmanuel Macron semble vouloir offrir une démonstration de force sans précédent.

D'ailleurs, Donald Trump lui a indirectement répondu en tweetant son slogan - le vrai - quelques heures plus tard...

Climat: la réponse en pleine nuit en direct à... par morandini