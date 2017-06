Nagui en duo avec Caroline Vigneaux pour un numéro de "Tout le monde joue..." autour de la loi le mardi 20 juin en prime sur France 2

12:01

Le mardi 20 juin prochain, à 20h55, France 2 diffusera un nouveau numéro de "Tout le monde joue...".

Pour celui-ci, consacré à la justice, Nagui sera aux côtés de Caroline Vigneaux, ex-avocate devenue humoriste.

Elle reviendra sur les incohérences et autres aberrations de certaines règles de droit, mais aussi, elle donnera des explications et conseils pratiques pour comprendre et appliquer au mieux la loi au quotidien.

Une soirée pour jouer avec :

Des questions autour de ces règles méconnues, où le bon sens des joueurs fera la différence pour démêler le vrai du faux !

Le pourquoi du comment (historique ou juridique) de certaines lois désuètes ou aberrantes

La petite histoire de la fabrication de ces lois

En direct, les invités en plateau et tous les spectateurs répondent aux questions.

L’occasion d’en apprendre plus sur nos lois et leurs origines, le tout pour mieux faire valoir nos droits, et connaître nos devoirs, au quotidien. Et surtout, éviter à l’avenir de se retrouver hors-la-loi sans le savoir !

A noter que Caroline Vigneaux termine actuellement au Palais des Glaces à Paris les représentations de son spectacle à succès "Caroline Vigneaux quitte la robe", largement inspiré par son spectaculaire changement de vie, qu'elle joue depuis six ans et qui a été vu par quelques 250.000 spectateurs.

Elle rodera son prochain spectacle à partir de mi-janvier en province qu'elle présentera aux franciliens en septembre 2018.

