Le chanteur Will.i.am confirme les rumeurs qui annonçaient le départ de Fergie des Black Eyed Peas

16:00

Will.i.am a confirmé les rumeurs selon lesquelles Fergie quitte les Black Eyed Peas.

Fergie, qui a rejoint le groupe en 2002 et qui a aidé à devenir l'un des groupes pop et hip-hop les plus célèbres au monde, n'a pas souhaité commenter l'information.

Fergie n'a pas enregistré de titre avec les Black Eyed Peas depuis plus de cinq ans, optant pour se concentrer sur sa carrière solo.

Les membres de Black Eyed Peas ont donné une interview au magazine Ahlan! et c'est will.i.am qui a éclairci la situation :

"Depuis le début de Black Eyed Peas, nous avons toujours eu des chanteurs incroyables. Des gens comme Macy Gray, Esthero, Debi Nova, Fergie."

Et d'ajouter : "De toute évidence, Fergie était la vedette. Nous travaillerons toujours avec des femmes exceptionnelles."

will.i.am a tenu à rappeler qu'en aucun cas Nicole Scherzinger ne remplacerait Fergie, car elle est "irremplaçable".

Les Black Eyed Peas se produiront lors de la cérémonie d'ouverture de la finale de l'UEFA Champions League 2017 au Stade National du Pays de Galles à Cardiff, diffusée ce soir sur C8.



