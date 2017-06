La série américaine "Sense 8", diffusée sur Netflix, n'aura pas droit à une troisième saison

13:00

Mauvaise nouvelle pour les fans de " Sense 8 ".

Netflix a annoncé l'arrêt de la série TV , qui n'aura pas droit à une troisième saison, comme le rapporte TVLine .

Cindy Holland, vice-présidente des contenus originaux de la plateforme de vidéo à la demande, explique "[qu']après 23 épisodes, 16 villes et 13 pays, l'histoire des héros de 'Sense8' touche à sa fin".

Une décision qui a provoqué la création d'un mot-clef sur Twitter de la part des fans : #BringBackSense8.

"Sense 8" - créée par Lana et Lilly Wachowski et Joseph Michael Straczynski - suit huit personnages disséminés à travers le monde, connectés par un lien unique et ressentant ce qu'expérimentent les autres.

La seconde saison est disponible sur Netflix depuis le 5 mai dernier.

.



Sense8 - Official Trailer - Netflix par morandini