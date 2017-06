Martina Navratilova qualifie Margaret Court d'homophobe après qu'elle ait affirmé que "le tennis est rempli de lesbiennes" - Regardez

11:46

Très en colère, Martina Navratilova a qualifié de "malsains et dangereux" les propos de l'ancienne star australienne de tennis Margaret Court, qui a récemment affirmé que le tennis était "plein de lesbiennes" et que les enfants transgenres étaient victimes d'un lavage de cerveau "comme en Allemagne nazie".

"Lier les LGBT aux nazis, aux communistes, au diable? Ce n'est pas correct", a écrit Martina Navratilova dans une lettre ouverte.

"En fait, c'est malsain et dangereux. Les enfants souffriront plus à cause de cette stigmatisation et de ce dénigrement constant de notre communauté LGBT", a ajouté la sportive, qui n'a jamais caché son homosexualité.

"On sait désormais qui est Court: une joueuse de tennis incroyable, et une raciste et une homophobe", a-t-elle fustigé.

En milieu de semaine, Margaret Court a déclaré sur une radio chrétienne locale qu'elle n'avait rien "contre" les personnes gays mais qu'elle voulait les "aider à surmonter cela".

Et d'ajouter que les enfants transgenres avaient un esprit corrompu, n'hésitant pas à comparer le phénomène aux lavages de cerveau pratiqués en Allemagne nazie ou dans la Russie communiste.

"C'est le diable... Mais c'est ce que Hitler a fait et c'est ce que le communisme a fait - contrôler l'esprit des enfants", a-t-elle déclaré.

Et d'ajouter: "Il y a un complot dans notre nation, et dans les nations du monde, pour contrôler l'esprit de nos enfants".

Martina Navratilova, en colère, affirme que "diaboliser" les personnes LGBT et nier leurs droits est inacceptable: "Beaucoup trop se suicideront à cause de ce genre d'intolérance, ce genre de dénigrement et oui, ce genre de harcèlement. Ce n'est pas correct".



