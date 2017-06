EXCLU - Patrick Timsit revient sur les accusations de Pascal Bataille et Laurent Fontaine : "Je les emmerde!" - Regardez

11:01

Ce week-end, Patrick Timsit sera l'invité de l'émission "On refait la télé", présentée par Jade et Eric Dussart, sur RTL .

L'acteur a été interrogé sur des propos de Pascal Bataille et Laurent Fontaine, qui ont déclaré qu'il s'était comporté comme "un enfoiré" sur le tournage de l'émission "Y'a pas photo" ... en 1997!

L'occasion pour lui d'expliquer les raisons de celui-ci.

"Un, je ne suis pas fâché. Deux, je les emmerde ! Vous vous rendez compte : ils n'ont toujours pas compris pourquoi j'étais parti ? On était à la trentième question de merde !", a-t-il déclaré.

Patrick Timsit a rappelé qu'il participait au premier numéro de "Y'a pas photo". "J'y allais parce que je les aimais bien. J'y vais en toute confiance (...) Au fur à mesure de l'émission, je me rends compte des trucs racoleurs. Je ne suis pas à l'aise. Je venais pour la promotion d'un film avec Sophie Marceau. Ils me demandent : 'si elle est bonne', 'est-ce que vous avez peur pour vos enfants ?'. Ils me disent qu'ils n'ont pas vu le film", s'est-il souvenu.

Et d'ajouter : "A un moment, je leur dit 'écoutez, j'ai l'impression que je m'emmerde sur le plateau'. Je vais alors dans le public. Quelques instants plus tard, je reviens sur le plateau. Et là ça repart... Je demande au public s'ils aiment ça [leurs questions] et le public dit 'non', 'vous vous faites chier ?' 'Oui'".

Le comédien décide alors de quitter le plateau avec le public.

"Je leur [aux animateurs] ai dit 'ou vous passez l'intégralité, ou vous passez rien, ou un petit morceau qui vous arrange, ou je raconte tout". Ils n'ont rien passé. J'en ai jamais parlé. Je m'en fous complètement. Je ne suis pas là pour dénoncer Bataille et Fontaine. Je ne suis même pas en colère. Ca ne m’énerve même pas, ça me fait rire", a-t-il conclu.

Regardez

Patrick Timsit revient sur les accusations de... par morandini