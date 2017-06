Législatives: Le CSA annonce les nouveaux temps d'antenne pour les clips de campagne

12:00

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a annoncé les nouvelles durées des temps d'antenne des clips de campagne pour les législatives dévolus à des partis jusque-là sous-représentés, dont celui du président Macron.

"A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 31 mai 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé de nouvelles durées d'émissions pour la campagne officielle" dans la limite du plafond de 42 minutes, a indiqué un communiqué du CSA.

La République en marche (REM) s'est vu attribuer un temps d'antenne de 42 minutes au premier tour (contre 7 minutes, précédemment) et 30 minutes (contre 5) au second tour pour diffuser ses clips.

Le Front national de Marine Le Pen obtient 31 minutes et 30 secondes de plus pour le premier tour et 22 minutes 30 supplémentaires pour le second. La France insoumise (FI) de Jean-Luc Mélenchon, obtient également des temps augmentés de respectivement 24 minutes 30 et 17 minutes 30. Le CSA a également accordé 7 minutes de plus au premier tour et 5 au second à l'Union populaire républicaine (UPR), Lutte ouvrière (LO), EELV et Debout la France (DLF).

Le Conseil constitutionnel n'avait pas souhaité revenir sur le temps d'antenne accordé aux partis disposant d'un groupe à l'Assemblée. Pour définir ces nouveaux temps de parole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est basé sur deux critères: le nombre de candidats aux législatives et la représentativité des partis (notamment les résultats de l'élection présidentielle).

Le Conseil constitutionnel avait décidé mercredi de revoir à la hausse les temps d'antenne audiovisuels, alors favorables aux partis déjà représentés à l'Assemblée sur une demande du mouvement En Marche!.



