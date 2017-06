Révélations: La matinale de Patrick Cohen sur Europe 1 sera programmée de 7h à 10h à partir du mois de septembre

08:00

Chaque jour apporte de nouvelle révélations sur la grille d'Europe 1 qui sera mise en place à la rentrée par la station de la rue François 1er.

Hier, on apprenait que Thomas Joubert perdait le 9h/10h après un recul de 200.000 auditeurs sur un an, et on sait désormais ce qui va se passer à cette heure là.

C'est en effet Patrick Cohen qui va reprendre sa tranche en prolongeant la matinale d'une heure qui occupera désormais le créneaux 7h / 10h.

C'est Cyril Hanouna et Nicolas Volaire de TV Mag qui ont donné l'information hier soir en direct sur C8 dans "touche pas à mon poste" précisant que le nouveau 9/10 serait en fait à l'image de "Laissez-vous tenter" sur RTL, c'est à dire axé sur la culture au sens large, les expositions, la musique, le théâtre, le cinéma et un peu de télé.

