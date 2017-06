Climat - Regardez la réponse en pleine nuit en France, d'Emmanuel Macron aux déclarations de Donald Trump - Vidéo

00:17

"Je respecte cette décision souveraine mais je la regrette et je considère qu'il commet là une erreur pour les intérêts de son pays et de son peuple et une faute pour l'avenir de la planète", a déclaré Emmanuel Macron dans une allocution télévisée à 23h30 depuis l'Elysée, après l'annonce par Donald Trump que les Etats-Unis quitteraient l'accord de Paris sur le climat.

"Si nous ne faisons rien nos enfants connaîtront un monde fait de migration de guerre et de pénuries [...]

Cela a déjà commencé", a aussi averti le président de la République française.

Répétant une partie de son discours en anglais, Emmanuel Macron a aussi détourné le slogan de campagne de Donald Trump en lançant :

"we will make our planet great again" (nous rendrons sa grandeur à notre planète).

