EN DIRECT - Climat: Trump décide de se retirer des accords de Paris - Macron lui répond et évoque "une erreur pour notre planète"

00:21

00h45: La Une de Libération:

.

.

23h44: Emmanuel Macron prend la parole en direct à l'Elysée:

"Je respecte cette décision souveraine mais je la regrette et je considère qu'il commet là une erreur pour les intérêts de son pays et de son peuple et une faute pour l'avenir de la planète", a déclaré Emmanuel Macron dans une allocution télévisée depuis l'Elysée, après l'annonce par Donald Trump que les Etats-Unis quitteraient l'accord de Paris sur le climat.

"Si nous ne faisons rien nos enfants connaîtront un monde fait de migration de guerre et de pénuries [...]

Cela a déjà commencé", a aussi averti le président de la République française.

Répétant une partie de son discours en anglais, Emmanuel Macron a aussi détourné le slogan de campagne de Donald Trump en lançant : "we will make our planet great again" (nous rendrons sa grandeur à notre planète).

.

.

22h48: Le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni appelle de son côté à garder le cap. «Ne reculons pas (...) L'Italie est engagée pour la réduction des émissions, les énergies renouvelables, le développement durable», soutient-il sur Twitter.

Paris, Rome et Berlin se sont par ailleurs dits dans un communiqué commun «fermement convaincus que l'accord ne peut pas être renégocié.»

22h42: Le Premier ministre danois Lars Lokke Rasmussen voit dans ce jeudi une «triste journée pour le monde».

«Le Danemark est prêt à poursuivre la bataille pour le climat pour sauver les générations futures», assure-t-il.

22h33: L'Hôtel de Ville de Paris a été éclairé en vert jeudi soir pour "marquer la désapprobation" de la capitale française et de sa maire socialiste Anne Hidalgo à la décision du président américain Donald Trump de se retirer de l'accord climat de Paris.

.

.

22h02: « J’estime que les Etats-Unis devraient se trouver à l’avant-garde », a déclaré dans un communiqué M. Obama.

« Mais même en l’absence de leadership américain, même si cette administration se joint à une petite poignée de pays qui rejettent l’avenir, je suis certain que nos Etats, villes et entreprises seront à la hauteur et en feront encore plus pour protéger notre planète pour les générations futures. »

21h36: Après des semaines d'intenses négociations entre ses conseillers pro et anti Accord de Paris, le président américain a tranché.

Cet accord visant à limiter la hausse de la température moyenne mondiale faisait partie de l'héritage de Barack Obama, et Donald Trump avait promis d'en sortir pendant la campagne électorale au nom de la défense des emplois américains. "L'accord de Paris désavantage les États-Unis au profit d'autres pays", a-t-il justifié en se disant par ailleurs "prêt" à négocier un nouvel accord climat. "En tant que président, je ne peux me permettre aucune autre priorité que le bien-être de mes citoyens", a-t-il insisté.

"L'accord de Paris se fait au détriment des États-Unis. Il pourrait coûter 2,5 millions d'emplois d'ici 2075", a précisé jeudi Donald Trump.

Selon lui, l'accord se fait au bénéfice d'autres pays : la Chine et l'Inde.

"J'ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh, pas de Paris", a-t-il ajouté.

"Il est temps de mettre Youngstown Ohio, Detroit, le Michigan et Pittsburgh Pennsylvanie, qui compte parmi les meilleurs endroits de ce pays devant Paris, France", a-t-il martelé en citant les régions industrielles américaines en déshérence qui l'ont porté à la présidence.

.



Trump annonce le retrait de l'accord de Paris... by morandini