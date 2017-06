Une jeune fille ventriloque âgée de 12 ans offre une prestation époustouflante dans la version américaine d'"Incroyable Talent" - VIDÉO

14:30

La saison 12 d'America's Got Talent vient de commencer, mais on pourrait déjà connaître le nom de la gagnante !

La première candidate de la saison à être golden buzzée s'appelle Darci Lynne et est âgée de... 12 ans ! Sa performance lui ouvre directement les portes de la demi-finale du concours.

Talentueuse, la jeune fille n'a rien à envier à Jeff Panacloc... Ses talents de ventriloque ont surpris les jurés, le public et les téléspectateurs.

La jeune fille a réalisé une superbe performance en faisant chanter sa marionnette en forme de lapin.

Regardez sa prestation :



Une jeune fille ventriloque âgée de 12 ans... par morandini