Législatives : Najat Vallaud-Belkacem affirme avoir le soutien de Tony Parker... Découvrez la réaction surprenante du basketteur !

Hier après-midi, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem a publié un communiqué sur son site internet et sur son Twitter, affirmant avoir le soutien du célèbre basketteur Tony Parker pour les élections législatives !

Candidate socialiste dans la 6e circonscription du Rhône à Villeurbanne, le soutien de Tony Parker est de taille, puisque le sportif est particulièrement admiré sur le territoire.

"Najat, que je connais depuis longtemps est ma candidate de cœur.

Elle est la députée dont Villeurbanne a besoin pour aller plus haut et jouer collectif. Je suis #teamnvb" écrit le communiqué, rapportant les paroles de Tony Parker.

Mais ce matin, malaise : le basketteur n'est pas du tout en accord avec ce soutien et clame une mauvaise interprétation de ses propos !

Le site du Progrès précise que Tony Parker a souhaité "clarifier la situation" :

"Je connais personnellement Najat depuis quinze ans. Elle m’a appelé (...) pour me demander mon soutien pour les élections législatives. Il était 6 heures du matin à San Antonio et j’ai mal interprété sa demande".

Et d'ajouter : "Je pensais que c’était une sollicitation personnelle, en aucun cas politique. Je suis un professionnel du basket, mon sport, du sport, mais pas de politique. Si j'avais eu connaissance de l'usage et de la diffusion du message de soutien, je m'y serais opposé ".

Visiblement étonné de l'utilisation de sa popularité par l'ancienne ministre de François Hollande, Tony Parker conclut :

"Je ne me suis jamais positionné politiquement, pourquoi je commencerais aujourd'hui ?".

Le Progrès ajoute qu'un membre de l'équipe de campagne était témoin de la conversation :

"Najat Vallaud-Belkacem a été très claire. Elle lui a demandé son accord pour adhérer à son comité de soutien. Les termes de ce soutien ont été confirmés par SMS. En outre, nous avons même eu un échange avec le conseil de Tony Parker sur le choix de la photo qui allait accompagner le communiqué"

Selon plusieurs sources citées par le Progrès, le basketteur n'aurait pas mesuré l'ampleur médiatique de son soutien.



