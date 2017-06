Le "Festival Série Séries" de Fontainebleau prêt à accompagner le nouveau festival international des séries de Lille

13:00

Le Festival Série Series , qui revient à Fontainebleau du 28 au 30 juin pour une sixième édition dédiée aux séries européennes et à leurs créateurs, souhaite accompagner en 2018 le premier festival international des séries de Lille , ont affirmé mercredi à la presse ses organisateurs.

Le projet lillois, soutenu par l'Etat à hauteur de 1 million d'euros et dont la première édition est prévue du 1er au 10 juin 2018, a remporté cette année l'appel d'offres de l'Etat, face à la proposition de Paris et Séries mania et celle de Cannes adossée au marché international MipTV.

L'équipe des Hauts-de-France et de la ville de Lille avaient sollicité Série Series pour "accompagner" leur candidature.

L'idée "d'infuser une autre manifestation" a séduit l'équipe de Série Séries, a souligné Marie Barraco, déléguée générale de Série Series, interrogée sur l'avenir de l'événement de Fontainebleau (Seine-et-Marne) dans ce contexte.

"Cela ne veut pas dire ni que l'on s'impose quelque part, ni que les choses sont actées", a-t-elle toutefois ajouté, expliquant que les décisions incombaient aux pouvoirs publics qui financeront la manifestation d'ambition internationale.

"On ne construit pas un événement pour dire que cela va s'arrêter le 30 juin", a-t-elle poursuivi. "On travaille avec une vision de l'avenir qui est de continuer ce que l'on fait dans l'état d'esprit avec lequel on le fait."

Série Series, qui accueille environ 600 professionnels et 2.500 visiteurs sur trois jours, "c'est un peu l'étape d'avant un festival international: c'est l'endroit où ça germe, donc c'est autre chose", dit-elle. "Cela pourrait être un événement parallèle à d'autres événements avec une identité de plus en plus forte", fait valoir la déléguée générale, ajoutant que "tout est ouvert" à ce stade.

Six séries d'origine européenne (Suède, Belgique, Norvège, Allemagne) seront présentées en avant-première mondiale par leurs créateurs.

Le budget de cette sixième saison a légèrement augmenté, autour de 500.000 euros, avec des partenariats stables dont certains ont augmenté leur investissement.

