Cyril Hanouna réagit pour la première fois à sa rencontre avec la Secrétaire d'État Marlène Schiappa : "Elle m'a donné quelques conseils pour l'émission" - Regardez

10:22

Hier vers 16h15, Cyril Hanouna est arrivé, à vélo, dans le VIIe arrondissement de Paris afin de rencontrer la Secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes Marlène Schiappa.

Cette rencontre survient après la polémique qui a agité un canular téléphonique lors d'un prime "Radio Baba".

Mais l'animateur de C8 n'a fait aucun commentaire : ni à son arrivée, ni à son départ du ministère.

Il a réservé sa première réaction lors de son émission "TPMP" hier soir :

"C'est un secret pour personne, j'étais en rendez-vous avec la Secrétaire d'État. Cela s'est très bien passé"

Et d'ajouter : "Elle m'a donné quelques conseils pour l'émission (...) C'était important de la voir et on a parlé de plein de choses, notamment l'émission Radio Baba"

Regardez :



Cyril Hanouna réagit pour la première fois à sa... par morandini