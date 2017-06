"Covfefe": Le tweet très surprenant de Donald Trump que personne ne comprend et qui suscite l'intérêt des internautes - VIDEO

11:21

Le président américain Donald Trump a glissé dans un tweet un drôle de mot, "covfefe", devenu très vite le sujet numéro un de conversation sur les réseaux sociaux.

"Malgré la presse constamment négative covfefe", peut-on lire sur le fil Twitter de Donald Trump.

Outre la phrase qui paraît tronquée, que veut dire "covfefe" ? Est-ce un message crypté pour Vladimir Poutine ? Ou une faute de frappe ? Des plaisanteries et des commentaires hilarants ont commencé à fuser sur Twitter et #covfefe est rapidement devenu le terme le plus recherché et discuté.

"Covfefe" voudrait dire "Je démissionne", se moque une fausse traduction google du russe vers l'anglais.

Vers 09H45 GMT, le tweet, qui a été retweeté 120.000 fois, a été effacé, soit plus de cinq heures après avoir été publié. Peu après, Donald Trump lui-même a relancé les spéculations en tweetant : "Qui peut trouver la vraie signification de +covfefe+ ??? Amusez-vous !".

