David Pujadas précipite son départ du 20h de France 2, et annonce qu'il présentera son dernier journal jeudi prochain !

Il y a quelques semaines, l'annonce a été faite à David Pujadas par la direction de France Télévisions, il ne présentera plus le 20h de France 2 à la rentrée, après avoir occupé ce siège pendant 16 ans.

Mais quand présentera-t-il son dernier journal?

Sur sa page Facebook, le journaliste annonce qu'il fera ses adieux jeudi prochain.

"Bonjour à tous,

à ceux, très nombreux qui me manifestent leur soutien ou sympathie, un grand merci pour vos mots, courriers, témoignages. Ils me vont droit au cœur. Je lis chacune de vos lettres. En attendant de m'adresser à chacun en particulier, je voulais vous dire que c'est un grand réconfort pour le travail accompli chaque jour. Beaucoup me parlent d'un journal exigeant mais accessible. C'était exactement notre ambition. Je suis sûr qu'elle se perpétuera dans les mois et les années qui viennent. Je vous dirai au revoir jeudi prochain, le 8 juin. Ce sera mon dernier 20 heures.

David Pujadas"

Rappelons que selon le site de L'Opinion , David Pujadas a "également choisi de ne pas participer au dernier numéro de L’Emission politique et aux soirées électorales qu’organisera France 2 pour les deux tours des législatives. Contre l’avis et la demande de sa direction.".

Julian Bugier, le joker de Pujadas, devrait assurer l’intérim.



