La télévision américaine NBC News a finalisé son rapprochement avec Euronews et va changer de logo

La télévision américaine NBC News a finalisé son rapprochement avec la chaîne d'information paneuropéenne Euronews, dont elle va prendre 25% du capital, a-t-on appris auprès de l'entreprise. NBC News (groupe Comcast) devient "l'opérateur industriel" de la chaîne basée à Lyon, lui apportant moyens et compétences pour l'aider à modifier de fond en comble son modèle de production de l'information.

Depuis la création d'Euronews en 1993, toutes ses éditions nationales diffusaient les mêmes sujets, simplement traduits dans la langue locale.

Désormais, Euronews coiffe douze chaînes nationales, avec chacune leurs propres logiques rédactionnelles.

Dans le cadre de ce plan de transformation, baptisé Next, Euronews veut aussi mettre en place des matinales et des émissions de fin de journée, se développer dans l'information "chaude", instituer des "talk shows" et recourir à des présentateurs.

La chaîne déploiera enfin "un réseau de correspondants dans toutes les grandes capitales européennes", a précisé à l'AFP le président du directoire Michael Peters. NBC News lui apportera pour ce faire 25 millions d'euros.

L'actionnaire majoritaire, le magnat égyptien Naguib Sawiris, va voir simultanément sa participation augmenter de 53% à 60%, après l'injection au capital "de quelques millions d'euros supplémentaires".

En revanche, les actionnaires historiques, essentiellement des chaînes publiques dont aucune n'a voulu "remettre au pot", voient leur part tomber de 47% à 15%.

La chaîne s'appellera EuronewsNBC et son logo sera désormais surmonté de la célèbre "queue de paon" de son partenaire américain.

