EXCLU- Cyril Hanouna est arrivé à 16h20 à la convocation de la Secrétaire d'Etat... en vélo ! Regardez

Convoqué par la secrétaire d’État à l'égalité femmes-hommes aujourd'hui à 16h30, suite à l’affaire des canulars téléphoniques, Cyril Hanouna est arrivé vers 16h20, en vélo, alors que quelques instants plus tôt les responsables du Ministère nous parlaient d'une arrivée en voiture directement dans la cours.

Marlène Schiappa va donc recevoir l'humoriste et les dirigeants de canal plus et de C8.

Il y a 48h, Cyril Hanouna s'était également amusé à demander comment il devait s'habiller pour l'occasion !

En pleine polémique après le canular téléphonique jugé "homophobe" de Cyril Hanouna, Marlène Schiappa avait notamment commenté sur France Info à son sujet:

"C'est un animateur de télévision extrêmement populaire, qui touche un public très large et notamment des jeunes, donc il a une très grande responsabilité à ce titre. Il se doit d'avoir une parole impeccable et ne pas attiser la haine".

Les dirigeants de C8 et Canal Plus chez la Secrétaire d'Etat

