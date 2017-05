Moment de solitude lors du point presse du porte-parole du gouvernement perdu entre "grand-mère" et "grammaire" - Regardez

16:41

Ce midi, comme chaque semaine, Christophe Castaner a organisé un point presse.

Mais, au cours de celui-ci, le porte-parole du gouvernement a connu un moment d'incompréhension.

"Je vais vous livrer une formule du président de la République qui est : 'L'engagement est toujours une bonne grammaire de l'action politique'", a-t-il déclaré.

Et de préciser : "Grammaire, je vous invite à l'écrire en un seul mot. Et non en deux mots [grand-mère, ndlr]".

"Vous l'avez bien comprise cette remarque, non ?", a-t-il ajouté avant de lâcher "bon, oubliez ce que j'ai dit".

Christophe Castaner a rappelé qu'il a "un petit accent du sud".

"Il faut que j'évite de vous faire des formules un peu compliquées", a-t-il conclu.

