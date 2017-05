L'acteur Jean Reno révèle être atteint d'un diabète de type 2 et adresse un message: "Faites-vous dépister"

10:46

Cette semaine, dans une interview accordée à L'Express , Jean Reno révèle être "atteint d’un diabète de type 2, qui se détecte souvent autour de la cinquantaine".

L'acteur confie que son père et sa tante en souffraient.

"J’espérais échapper à la maladie. Lorsqu’elle m’est tombée dessus, je ne m’y attendais pas. Il y a parfois un choc psychologique qui déclenche tout. En ce qui me concerne, ce fut mon second divorce", indique-t-il.

Depuis que son diabète a été dépisté rapidement il y a quelques années lors d'une visite médicale approfondie avant un tournage, le quotidien du comédien a changé.

"Je me surveille en me piquant deux fois par jour. J’ai commencé par des médicaments classiques puis, assez rapidement, la maladie a évolué. Un an et demi après son déclenchement, je me suis mis, en plus, à me faire des injections d’insuline pour réguler ma glycémie", continue Jean Reno, qui estime qu'il y a "un effort à faire en termes de prévention".

"Le diabète n’est pas une pathologie honteuse et il faut amener les Français à prendre conscience de son poids – des millions de malades touchés, ce n’est pas rien – et de sa dangerosité – on peut en mourir. Ces messages-là doivent être répétés", ajoute-t-il en estimant que les pouvoirs publics n'accordent pas assez d'argent pour la recherche.

Jean Reno termine son interview en adressant un message aux lecteurs : "Faites-vous dépister".

"Le diabète demeure une maladie sournoise qui ne se manifeste par aucun symptôme durant de longues années et, souvent, lorsque le diagnostic tombe, il est trop tard", conclut-il.

.



Jean Réno révèle pourquoi "Les Visiteurs" ont... par morandini