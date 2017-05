"Ransom", la nouvelle série coproduite par TF1 avec CBS et Corus, sera lancée le mercredi 21 juin en prime-time

13:06

Le 21 juin prochain, TF1 lancera "Ransom", nouvelle série de 13 épisodes, écrite par Frank Spotnitz, et coproduite par TF1 avec la chaîne canadienne Corus et le network américain CBS .

Avec : Luke Roberts (Eric Beaumont), Sarah Greene (Maxine Carlson), Brandon Jay McLaren (Oliver Yates), Nazneen Contractor (Zara Hallam), Emma de Caunes (Nathalie Denard )...

Créée par le scénariste Frank Spotnitz ("X-Files", "Le Maître du Haut Château") et David Vainola ("Diamonds", "Combat Hospital"), la série à suspense s'inspire de l'expérience du négociateur français Laurent Combalbert, ancien du RAID, et de son partenaire Marwan Mery qui parcourent le monde pour résoudre des cas complexes de conflits, de crises, et de prises d'otages par la négociation.

"Ransom" racontera, en 13 épisodes, les aventures du héros Eric Beaumont (Luke Roberts), négociateur hors pair, qui refuse le recours à la violence y compris face à des criminels extrêmement dangereux pour épargner la vie de leurs otages.



"Ransom", la nouvelle série coproduite par TF1... par morandini