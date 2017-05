L'émission "Ninja Warrior" de retour pour une deuxième saison sur TF1 à partir du vendredi 23 juin à 21h

12:45

Le vendredi 23 juin, à 21h00, l'émission "Ninja Warrior" sera de retour pour une deuxième saison sur TF1.

A la présentation, les téléspectateurs retrouveront toujours Denis Brogniart, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand.

Présentation

"Ninja Warrior, le parcours des héros" est un jeu dans lequel les concurrents viennent se défier sur un parcours d'obstacles gigantesque, autour d'épreuves de plus en plus difficiles au fil de la compétition. L'occasion de découvrir des personnalités courageuses, attachantes, aux histoires humaines aussi riches que variées.

Le succès des participants repose sur leur rapidité, leur force physique, leur endurance et leur détermination. Autant de qualités indispensables pour réussir, entre autres, à vaincre le rouleau compresseur et sa force centrifuge, les terribles triangles à bascules ou à escalader à mains nues un mur lisse de 4,20 mètres.

Nos héros ordinaires vont devoir révéler des capacités extraordinaires. Une compétition à la fois exigeante et divertissante où l'humour et le rire seront présents. Les participants découvriront de nouveaux parcours et de nouvelles épreuves très spectaculaires. Le suspense sera encore plus fort !

A chaque parcours les obstacles changent.

Les candidats se confronteront à des épreuves encore plus dures et encore plus impressionnantes que la saison dernière.

Autre nouveauté, pour le tout premier obstacle, les participants auront le choix entre deux épreuves, une épreuve qui fait appel à la force des bras et une autre qui fait davantage appel à la force des jambes. Sauront-ils choisir la bonne option ?

Au cours de la même soirée, deux parcours ! Les 50 concurrents en lice affronteront un premier parcours de qualification de cinq obstacles.

Les 15 participants les plus performants pourront être qualifiés pour la demi-finale et atteindre le second parcours encore plus dur, qui permettra aux 6 meilleurs d'accéder à la grande finale.

Denis Brogniart, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand seront à nouveau ensemble aux commandes de Ninja Warrior, le parcours des héros.

Denis Brogniart et Christophe Beaugrand formeront un tandem de choc en commentant le parcours des candidats. Le premier en apportant son expertise sportive et le second sa bonne humeur et son humour.

Quant à Sandrine Quétier, elle, accompagnera et soutiendra avec émotion les participants et leurs proches tout au long de leurs performances.

