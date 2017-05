Estelle Denis quitte C8 pour rejoindre la chaîne de sport L'Equipe à la rentrée où elle animera une quotidienne en access

08:47

Sur son site Internet, L'Équipe annonce l'arrivée sur sa chaîne de ... Estelle Denis!

L'animatrice quitte donc C8 pour rejoindre à la rentrée la chaîne sportive.

Elle y présentera une nouvelle émission quotidienne en access prime-time.

Entourée des journalistes, de chroniqueurs et de consultants du groupe L'Équipe, elle décryptera l'actualité sportive du jour, peut-on lire.

«C'est formidable de pouvoir animer un rendez-vous quotidien mêlant analyse, débat et bonne humeur», explique-t-elle, ravie de rejoindre «la chaîne du sport en clair».

Arnaud de Courcelles, directeur de la chaîne, se félicite également de ce recrutement : «Estelle Denis s'est imposée comme l'une des figures les plus populaires du sport à la télévision, où elle associe une réelle expertise et un grand talent pour mettre de la bonne humeur sur un plateau. Son expérience va nous permettre d'enrichir l'antenne pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.»



Estelle Denis va t-elle quitter C8 ? Elle... par morandini