L'acteur et humoriste Jamie Foxx s'attire les foudres des malentendants après un sketch jugé "intolérable" à la télé américaine - Regardez

Jamie Foxx était invité sur le plateau du « Tonight Show » de Jimmy Fallon aux Etats-Unis et lors d'un sketch, il s'est glissé dans la peau d'un interprète en langue des signes.

Une séquence qui n'a pas plu du tout à Nyle DiMarco , l'un des membres les plus éminents de la communauté malentendante qui a interpellé l'animateur et l'acteur sur les réseaux sociaux.

L'ancien candidat et vainqueur de concours télévisés, comme «Danse avec les stars» et «America's Next Top Model» a jugé «intolérable» la séquence diffusée sur la NBC.

"Le comportement de Jamie Foxx avec Jimmy Fallon dans le Fallon Tonight ne doit être toléré nulle part" peut-on lire dans son communiqué publié sur Twitter.

Et d'ajouter : "C'est tout bonnement irrespectueux. Comment ceci a-t-il pu être accepté? Où est la sensibilité envers les autres cultures?"

Il affirme aussi dans son texte que seulement deux pour cent des personnes sourdes ont accès à l'éducation dans la langue des signes.

"C'est pourquoi j'ai mis en place la Fondation Nyle DiMarco", a-t-il poursuivi.

"Nous travaillons avec d'autres organisations pour nous assurer que tous les enfants sourds pourront apprendre ce langage avant l'âge de 5 ans. Ce que Foxx a fait dans l'émission Fallon Tonight rend notre lutte beaucoup plus difficile." a-t-il conclu.



