En plein concert, Justin Bieber oublie les paroles du tube "Despacito" et crée le malaise en boîte de nuit à New York - Regardez

11:41

Le chanteur Justin Bieber a remixé à sa manière le succès mondial "Despacito" de Luis Fonsi.

La chanson est numéro 1 partout dans le monde et bat des records en Espagne jamais égalés depuis la célèbre "Macarena" .

Mais lors d'un concert à la discothèque de 1 Oak à New York City, Justin Bieber a remplacé les paroles de la célèbre chanson par des "Bla Bla Bla" et des cris incompréhensibles.

Un oubli qui a été raillé dans la foule (on entend des fans dire "Oh my God!") et qui créé encore plus la controverse autour du chanteur canadien.

Gênant : Justin Bieber oublie complètement les... par morandini