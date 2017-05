Affaire Hanouna: Catherine Laborde juge les propos de sa soeur Françoise "désobligeants, voire diffamatoires"

10:16

La semaine dernière, en pleine "affaire Hanouna" , Catherine Laborde postait un lien sur son compte Twitter vers une pétition destinée à soutenir Cyril Hanouna.

Un geste qui a déclenché la colère de sa soeur , Françoise, sur le réseau social.

"Moi aussi je suis accablée ! Quel naufrage : j'espère au moins que la soupe est bonne !", lâchait-elle alors.

Interrogée par Le Parisien, Catherine Laborde a répondu à sa soeur.

"Si le canular de Cyril Hanouna peut paraître d'un grand mauvais goût — un mauvais goût dont il a su faire une profession — je n'y vois quant à moi aucune trace d'homophobie", explique la chroniqueuse de "Touche pas à mon poste" en précisant que les propos tenus par Françoise Laborde sont "désobligeants, voire diffamatoires".

Et d'ajouter : "On ne me verra jamais hurler avec les loups, surtout quand ils attendent de leurs hurlements — comme le fait ma sœur Françoise — le retour d'une notoriété dont la vie les a définitivement privés".

