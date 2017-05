L'acteur et humoriste Jean-Marc Thibault est mort à l'âge de 93 ans

18:48

Le comédien Jean-Marc Thibault est décédé à l'âge de 93 ans, annonce son fils Alexandre Thibault sur Twitter.

Biogaphie (Source: ALLOCINE )

Issu du cours Simon, Jean-Marc Thibault débute sa carrière en chantant dans des bals musettes et en jouant des sketches dans les cabarets. C'est en 1943 qu'il apparaît pour la première fois sur grand écran, dans le film Premier de cordée. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il forme un duo comique incontournable durant plusieurs décennies avec Roger Pierre. Cette association comique fait les belles heures de la télévision et du théâtre, mais donne aussi naissance à quatre longs métrages : La Vie est belle (1956), Vive les vacances (1957), Les Motards (1959) et Un Cheval pour deux (1961). Second rôle habitué des comédies populaires, Jean-Marc Thibault tourne notamment avec Alex Joffé, (Les Assassins du dimanche, 1955), Francis Rigaud (Les Baratineurs, 1965), Yves Boisset (La Femme flic, 1979) et Jean Marboeuf (Vaudeville, 1986).

Jean-Marc Thibault, homme de cinéma et de théâtre, rencontre un énorme succès public dès sa première incursion sur le petit écran, en 1985, en incarnant Georges Boissier dans le très populaire sitcom Maguy. Au début du nouveau millénaire, l'imposant comédien revient en force au cinéma en figurant au casting de trois films : De l'amour de Jean-Francois Richet, Vidocq de Pitof et Féroce de Gilles de Maistre. Après avoir joué un SDF dans Un homme et son chien, il est en 2009 au générique du drame Mademoiselle Chambon, aux côtés de Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain.



Générique "Maguy" par morandini