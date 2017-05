EN DIRECT - Commentez le palmarès du 70è Festival de Cannes en direct sur jeanmarcmorandini.com ce soir dès 19h15

14:26

Le jury de Pedro Almodovar se coupe du monde, et la planète cinéma retient son souffle: le 70e Festival de Cannes annonce dimanche à partir de 17H15 GMT (19H15) son palmarès, au terme d'une édition teintée de noirceur.

Qui pour succéder à Ken Loach, Palme d'Or 2016 avec "Moi, Daniel Blake", dénonciation de l'ultra-libéralisme au Royaume-Uni ?

Autour du cinéaste espagnol, président du jury, quatre hommes et quatre femmes de cinéma ont la lourde tâche de choisir la plus prestigieuse des récompenses, parmi les 19 films en sélection officielle.

L'acteur américain Will Smith, la star chinoise fan Bingbing, l'actrice et réalisatrice Agnès Jaoui, ou encore le virtuose du cinéma sud-coréen Park Chan-Wook vont devoir accorder leurs violons pour désigner outre la Palme d'Or, le meilleur acteur (prix d'interprétation masculine), la meilleure actrice (interprétation féminine), et quatre autres prix.

En 12 jours, rien n'a filtré de leur côté, mais Pedro Almodovar avait estimé, à l'ouverture du festival, que "ce serait un énorme paradoxe que la Palme d'or ou un autre prix décerné à un film ne puisse pas être vu en salles", compromettant les chances de deux films, produits ou distribués par Netflix.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de suivre

en direct ICI

le palmarès dès 19h15



François Ozon, Michel Hazanavicius, Michael... par morandini